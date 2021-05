Villarreal vence Manchester United nos pênaltis e é campeão

O Villarreal é o grande campeão da Uefa Europa League 2020/21! Nesta quarta-feira, o clube espanhol venceu o poderoso Manchester United por 11 a 10 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, em Gdansk (Polônia), e faturou o troféu europeu.

No tempo normal, Gerard Moreno abriu o placar para o “Submarino Amarelo”, no 1º tempo, enquanto El Matador Edison Cavani igualou para os “Diabos Vermelhos”, no início da etapa complementar.

Com o resultado, o Villarreal conquista a Europa League pela 1ª vez em sua história e classifica o “Submarino Amarelo” para a próxima Champions League. É também o 4º título do técnico Unai Emery na competição, após três conquistas com o Sevilla.

Marcus Rashford sumiu do jogo

Um dos principais nomes do United e da seleção da Inglaterra, o atacante sequer foi notado em campo. Completamente sumido no trio de ataque dos Red Devils, o jovem de 23 anos mal tocou na bola na final.

Ele só chamou a atenção ao perder um “gol feito” na parte final do 2º tempo, após ótima assistência de Bruno Fernandes. Para sua sorte, o lance acabou paralisado por impedimento do português.

(Com informações: ESPN)