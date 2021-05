Viih Tube explica a falta de brothers no grupo de ex-BBBs

A edição 21 do BBB foi bem intensa, com muitas brigas e desentendimentos entre os participantes. A temporada do reality show causou uma movimentação gigantesca na internet, com cancelamentos de participantes e a mudança repentina de apoio de alguns telespectadores. Neste domingo (23), a ex-sister Viih Tube, veio em seu Instagram explicar um pouco sobre o grupo de conversas dos ex-BBBs após o programa.

Na semana passada, surgiram alguns rumores sobre que nem todos os participantes estariam dentro do grupo de conversas do reality. Kerline confirmou que os brothers tem um grupo de whatsapp chamado “Manutenção Externa” em uma entrevista. No entanto, ela Thaís também afirmou que Bil, Juliette, Fiuk e Lucas não estavam nesse grupo.

Viih Tube a respeito da notícia

Na última noite de domingo (23), Viih Tube resolveu esclarecer as coisas em seu Instagram. Enquanto respondia perguntas de seus seguidores, a influencer revelou que queria ser sincera sobre o assunto com quem acompanhou a casa. “Eu que criei o grupo, os finalistas ainda estavam dentro da casa”, contou a sister.

“Convidei todo mundo (os 19) pelo direct (menos o Bil que está confinado)”, ela contou em storie. “O Lucas não respondeu no direct, mas acredito que é só porque não viu a mensagem mesmo. E achei certa a decisão da Ju de ainda não entrar, vendo agora de fora tudo que ela passou, acho que seria muito para ela agora”, continuou a youtuber.

“Se um dia ela quiser e se sentir pronta, ela já sabe que será muito bem vinda”, comentou sobre a vencedora. “A vibe do grupo está de nostalgia, muita risada e figurinhas nossas do BBB”, finalizou a sister.

Vitória não explicou o porquê Fiuk estaria de fora do grupo de ex-BBBs. Depois do reality, a campeã Juliette, contou que preferiu se distanciar das redes sociais. A ganhadora revelou que está passando por um momento muito novo e que prefere se afastar das redes sociais até se sentir pronta. (Com informações do Jetss.com)