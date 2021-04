Vídeo: zagueiro do Flamengo falta treino e aparece em vídeo de festa

O zagueiro Léo Pereira faltou ao treino do Flamengo na quinta-feira (28), quando o elenco se reapresentou no Ninho do Urubu após ter a quarta de folga. A ausência do defensor, que não foi liberado pelo departamento de futebol rubro-negro, criou um mal-estar no clube. O jogador foi flagrado em uma festa clandestina, no Rio de Janeiro, na noite anterior, e o vídeo viralizou nas redes.

Diante da exposição, o caso está sendo tratado internamente pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz. Em episódios recentes, outros atletas do Flamengo foram flagrados em aglomerações, mas, diferente de Léo Pereira, nenhum perdeu compromissos do clube, como atividades no Ninho ou jogos.

(Com informações da revista LANCE!)