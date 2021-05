Vídeo releva momento após queda de MC Kevin do 5º andar

Novo vídeo compartilhado na internet revela o desespero de amigos do funkeiro paulista, MC Kevin após ele cair do 5º andar de um hotel localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Nas imagens do site Extra, é possível ver a movimentação das pessoas. Um dos homens aparece rezando ao lado do corpo do artista, enquanto outro grita por socorro. Em seguida, os bombeiros chegam ao local para realizar o resgate.

Em estado grave, Mc Kevin foi encaminhado ao Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul. A morte do cantor foi confirmada às 21h30 (horário de Brasília) pela Secretaria municipal de Saúde.

Hoje (17), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) lamentou a morte do artista e prestou condolências a família.

Confira o vídeo: