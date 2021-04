Vídeo: Real Madrid vence Barcelona com Casemiro expulso

O Real Madrid derrotou o Barcelona por 2 a 0, neste sábado (10) no estádio Alfredo Di Stéfano pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, em jogo que pode ter sido o último clássico de Lionel Messi contra a equipe merengue.

O Real conseguiu chegar ao 2 a 0 ainda na etapa inicial, quando o alemão Toni Kross cobra falta e a bola desvia em um defensor do Barcelona para tirar o goleiro alemão Ter Stegen da jogada.

No segundo tempo o técnico holandês Ronald Koeman tentou colocar sua equipe para a frente com a entrada do atacante francês Griezmann no lugar do lateral Dest. O time catalão até conseguiu diminuir com Mingueza aos 14 minutos. Porém a reação parou por aí e o Real garantiu a vitória de 2 a 1.

(Com informações da Agência Brasil)