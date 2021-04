Vídeo: polícia descobre ‘mocó’ em veículo e apreende quase 150kg de maconha

Dois homens foram presos por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (29) após a Polícia Militar Rodoviária de Nova Andradina e Dourados, apreender 152 quilos de maconha em um “mocó” localizado na carroceria de um veículo VW Saveiro com placas de Viana/ES.

Conforme informações policiais, a droga estava distribuída pela lataria do veículo, em compartimentos ocultos conhecidos como mocó. A apreensão ocorreu na Rodovia MS 141 na altura do Km 100, município de Ivinhema/MS, quando ao abordar o veículo o condutor de 58 anos, demonstrou nervosismo e inconsistência em suas respostas acerca do real motivo pelo qual estaria transitando pela região.

Uma busca minuciosa foi feita no veículo, momento em que foi localizado o mocó com a droga escondida.

Durante a desmontagem do automóvel, a equipe observou um outro veículo VW Gol, que por diversas vezes passou em frente ao pátio da Delegacia de Polícia Civil, levando a desconfiança da atitude do condutor do veículo VW Gol, um jovem de 22 anos, sendo o mesmo abordado e questionado, teria alegado aos policiais que não conhecia ninguém na região e que estaria somente passeando pelo local, porém o condutor do veículo que estava com a droga, afirmou que o VW Gol, estaria fazendo o serviço de “batedor “da carga.

Diante dos fatos ambos os autores receberam voz de prisão e foram encaminhados juntamente com os veículos e a droga a Delegacia de Polícia Federal de Dourados. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)