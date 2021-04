Vídeo: polícia apreende 281 Kg de cocaína e mais de 90 mil na Capital

Na noite desta sexta-feira (9), o Batalhão de Choque apreendeu 281 Kg de cocaína e mais de R$ 90 mil. Na ocasião, as equipes faziam ronda Bairro Jardim Botânico em Campo Grande, quando visualizou um veículo Citroen Picasso de cor prata. Que ao perceber a presença da viatura policial, acelerou o veículo.

Os policiais deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, porém o condutor demorou a parar. Após ser dada a ordem pela voz do comandante da equipe, o condutor ainda demorou para sair de dentro do veículo, ele estava quebrando 2 (dois) aparelhos celulares que estavam dentro do carro.

O homem de 39 anos possui mandado de prisão em aberto, saiu do veículo e encontrado dentro do carro um revólver calibre 38 especial, além de substância análoga à cocaína. Na casa dele foram localizados dentro do quarto mais peças de cocaína, totalizando 275 (dezentas e setenta e cinco) peças, sendo 281 Kg (duzentos e oitenta e um quilos) de cocaína.

Além dos entorpecentes, o autor possuía mais um revólver calibre .38 special na sala da casa. Havia também uma grande quantia de dinheiro, totalizando R$ 90.587,00 (noventa mil, quinhentos e oitenta e sete reais), além de um saco contendo R$ 170,90 (cento e setenta reais e noventa centavos) em moedas. Que diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao autor pelos crimes de tráfico de drogas, porte e posse ilegal de armas de fogo de uso permitido. Que o autor foi conduzido para a DEPAC CEPOL, sem lesões aparentes, e a droga e o veículo usado pelo autor foram entregues na DENAR.