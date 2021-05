Vídeo: PM surpreende como convidada especial e encerra festa clandestina com mais de 200 pessoas

A Polícia Militar surpreendeu como convidada especial na noite deste sábado (22), ao chegar em uma festa clandestina e por fim em uma aglomeração com mais de 200 pessoas em uma casa, na segunda maior cidade do Estado, Dourados, distante a 230 quilômetros de Campo Grande. A operação foi feita após denuncias de populares.

Segundo informações policiais, ao chegarem no local, os proprietários da residência apagaram a luz e ficaram em silencio, momento em que os agentes convocaram os anfitriões para conversar fora da residência. Questionados, ele alegaram que a festa já havia acabado e as únicas pessoas que tinham eram as que estava para o lado de fora. No entanto, policiais escutaram barulho de pessoas conversando e garrafas, foi quanto decidiram olhar o interior da casa e encontraram cerca de 200 pessoas desrespeitando o isolamento, distanciamento e medidas de biossegurança para conter a Covid-19.

Ao pedir que as pessoas deixassem o local, os donos da casa desacataram as autoridades dizendo “vocês não são merda nenhuma, somos militares” conta um dos policias. Na ocasião, mais dois amigos dos jovens começaram a promover tumultuo e gritaria para que os responsáveis pela festa não fossem presos, momento em que a equipe policial levou os quatro para a delegacia, eles foram identificados como militares da Marinha do Brasil, lotados no 6° Distrito Naval de Ladário.