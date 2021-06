Vídeo: Neymar se emociona ao falar sobre dificuldades e cita orgulho da seleção

Neymar se emocionou após a vitória por 4 a 0 do Brasil contra o Peru, na noite de quinta-feira (17), pela Copa América. O Brasil folga na próxima rodada e só volta a jogar no dia 23, de novo no estádio Nilton Santos, contra a Colômbia.

O atacante disse que passou coisas “complicadas” nos últimos anos e citou orgulho em defender a seleção. Ele agora tem 68 gols com a camisa verde e amarela e está a nove de igualar Pelé como o maior da história do país defendendo a seleção.

“Eu passei muitas coisas nesses últimos dois anos que foram complicadas. Os números não são nada pela felicidade que eu tenho de jogar pelo Brasil. Hoje estamos em um momento difícil no mundo, e ser o espelho de alguém, a alegria de alguém é uma felicidade enorme”, disse Neymar.

“Realmente a história que estou construindo aqui quero que minha família, meus amigos estejam orgulhosos. Esses números não são nada para mim ao que é vestir a camisa da seleção brasileira. Chegamos sem saber o que estava acontecendo, sem saber se teria Copa América. Respeitamos a hierarquia, nunca vamos dizer não à seleção. Jamais vou dizer não ao país. Acho que discordar, ter opinião diferente dos demais, há um respeito pelo outro… Tínhamos nossa opinião e expressamos. Estamos aqui jogando. Foi complicado, difícil”, completou.

O Brasil chegou à segunda vitória seguida na Copa América. Mesmo com seis mudanças em relação ao jogo anterior, o time de Tite dominou a seleção do Peru e venceu com gols de Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro e Richarlison.

(Com informações UOL Esportes)