Vídeo: músicos homenageiam trabalho de jornalistas na pandemia

Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, algumas pessoas continuam dedicando seu tempo para alegrar o dia de outras. Foi assim que pai e filho decidiram homenagear os profissionais da comunicação com uma apresentação musical na redação do jornal O Estado na manhã desta terça-feira (15).

Os violinistas Rafael Fontenele de 34 anos e o filho Pedro Rafael Fontenele de 14, fizeram uma bela homenagem aos jornalistas, que mesmo ainda não vacinados, se esforçam em levar informações a toda a população.

Segundo o músico, essa foi uma forma de prestigiar a classe trabalhista, assim como já fizeram com outros profissionais na Capital. “Decidimos fazer essas serenatas como forma de homenageá-los. Assim como fizemos em lojas de calçados e até mesmo no Hospital do Pênfigo, nos sentimos emocionados, em levar esse gesto de carinho as pessoas”, disse Rafael.

Veja o vídeo da homenagem na redação: