Vídeo: Mulher morre atropelada enquanto fazia caminhada

Uma mulher identificada como Sueli Terezinha de Oliveira, 57 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (12) após ser atropelada no momento em que fazia caminhada próximo ao assentamento Patagônia, em Terenos (MS). A família ficou revoltada, já que o óbito aconteceu às 6h30 e a perícia só chegou sete horas para recolher o corpo.

A filha da vítima se desesperou e até mesmo um vídeo foi gravado no local para sensibilizar as pessoas para que a perícia chegasse mais rapidamente.

Após a mobilização, as 13h30 o corpo foi retirado do local. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Da redação com informações de Itamar Buzzatta