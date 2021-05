Acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (11) no bairro Planalto, em Campo Grande, terminou com uma das motoristas encaminhada para a Santa Casa.

Conforme apurado pelo jornal O Estado Online, o acidente entre os dois carros ocorreu na rua Silveira Martins com a Via Morena. A mulher seguia em um SW4 quando colidiu contra a traseira de um Voyage. No momento do impacto, ela quebrou a perna.

O Corpo de Bombeiros esteve no local onde prestou atendimento e encaminhou a vítima para a Santa Casa.

Confira o vídeo: