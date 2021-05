Vídeo: Motociclista perde o controle e colide contra placa de sinalização

Motociclista, que não teve identidade revelada, sofreu um acidente no bairro Noroeste, em Campo Grande. O homem perdeu o controle da direção da moto e colidiu contra uma placa de sinalização. Com o impacto, a placa chegou a ser arrancada do chão.

O acidente ocorreu ontem (15), por volta de 12h11, na rua Otília Coelho Neto. Imagens de uma câmera de segurança de uma casa mostram o momento que o motociclista atinge o objeto em alta velocidade. Na filmagem é possível ver que o homem se aproxima do meio-fio e colide com metade do corpo contra a placa.

Equipe do SAMU estiveram no local onde prestaram os primeiros socorros. Não foi informado o estado de saúde da vítima.

Confira o vídeo na íntegra:

*Com informações do repórter Itamar Buzzatta