Vídeo mostra ação de homens que assaltaram farmácia

Vídeo obtido pelo jornal O Estado Online revela a ação de dois homens que assaltaram no último sábado (15) uma farmácia localizada no bairro Moreninhas II, em Campo Grande.

Nas imagens da câmera de segurança, a dupla chega no local por volta das 19h44. Um dos suspeitos, com boné vermelho, está armado e rende os dois funcionários da farmácia. Neste momento, o outro envolvido, vestindo blusa amarela, pega o dinheiro do caixa eletrônico.

A ação durou cerca de um minuto e os autores levaram R$ 1.200 reais. O dono da farmácia, que pediu para não ser identificado, relatou ao Estado Online que essa foi a primeira vez que o local foi assaltado.

“Nossos colaboradores ficaram bastante assustados. Neste mês outra farmácia foi assaltada três vezes ali na região. Solicitamos a Polícia Militar e Guarda Civil uma ronda efetiva para trabalharmos com segurança”, comentou.

Os dois suspeitos ainda não foram identificados.

Confira o vídeo na íntegra: