Vídeo: Mãe e filha são presas transportando maconha

Mãe e filha foram presas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda-feira (26), com uma carga de 8kg de maconha, em Água Clara, a 187 km da Capital. A droga estava escondida dentro do tanque de combustível do veículo das duas suspeitas.

A abordagem ocorreu durante fiscalizações na BR-262 quando a equipe deu ordem de parada ao carro modelo Classic/ Chevrolet. Na ação, as mulheres demonstraram nervosismo o que levou os policiais a realizarem uma vistoria minuciosa no automóvel.

Após a localização das drogas, a autora que conduzia o veículo relatou ter pego a carga em Campo Grande. Ela alegou que receberia R$ 3.800 para levar o entorpecente até Paranaíba (MS). Já a outra mulher declarou que não sabia sobre a droga e que estava viajando de carona.

As duas foram presas e encaminhadas para a Polícia Civil em Água Clara (MS).

