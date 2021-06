Vídeo: Leitor filma acidente e reclama da demora de ambulância no bairro São Conrado

No início da noite desta sexta-feira (25), um leitor ficou inconformado com a demora para a ambulância atender as vítimas de um acidente na rua Engenheiro Edno Machado, região do bairro São Conrado, em Campo Grande. Não há informações sobre a dinâmica da batida.

Segundo o relato do cidadão antenado, os socorristas demoraram cerca de 40 minutos para chegar no endereço, sendo que uma das vítima estava estirada ao chão com, dificuldade para respirar. Acesse também: Câmera de segurança filma a primeira vítima escapando de estuprador;

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)