Jovem tenta viajar com 15 quilos de maconha dentro da mochila e vai preso

Um jovem de 22 anos que tentava viajar para Minas Gerais com pelo cerca de 15 quilos de drogas dentro da mochila foi preso neste domingo (18), por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). A ação foi feita durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-156, no município de Amambai.

Os militares localizaram, em duas mochilas do passageiro, volumes prensados de maconha que pesaram, ao todo, 15 quilos. O homem contou que foi contratado para pegar o entorpecente no terminal rodoviário de Amambai e levá-lo até a cidade de Uberlândia (MG).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Amambai, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.