Vídeo: Cunhado incendeia casa da família no bairro Rita Vieira

Um incêndio criminoso, na noite de quinta-feira (20), destruiu a residência de uma família na Rua Rotterdan, dentro do Bairro Rita Vieira, em Campo Grande. No local, mora um casal e três filhas, uma delas gravida de 7 meses.

Segundo informações, três viaturas da Polícia Militar apagaram o fogo e uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) precisou ser acionada para atender uma das vítimas, que sofre de asma. A Dona da residência, Renata Padilha de Oliveira, 34, conta que o incêndio foi causado pelo cunhado, que chegou bêbado ao local.

De acordo com Renata Padilha de Oliveira, 34, A família perdeu tudo e precisa de ajuda com doações de materiais de construção e alimentos. O telefone para contato foi compartilhado para quem puder auxiliar a situação: (67) 98131-0917.

Vídeos do local mostram as chamas consumindo todos os cômodos da casa, que era parte de alvenaria e a outro metade de madeira. É possível ouvir os estouros do fogo consumindo materiais inflamáveis e a correria dos moradores para tentar apagar as chamas usando baldes e mangueira.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)