Vídeo: homem tem fratura no braço após acidente entre carro e bicicleta elétrica

Um homem não identificado ficou ferido após um acidente que aconteceu na manhã desta quinta-feira (22) por volta das 6h30 entre a Rua Pará e Avenida Gunter Hans no Jardim Batistão.

Segundo testemunhas, o ciclista estava na avenida seguindo sentido centro e o veículo Uno estava na rua Pará no momento do acidente.

A condutora informou que ao entrar na avenida outro veículo acabou tirando sua visão e sem ver a bicicleta elétrica atingiu a vítima que foi lançada no canteiro da via.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou atendimentos a vítima ainda no local que sofreu fratura no braço. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)