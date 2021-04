Vídeo: homem que bateu em cinco carros e fugiu do local diz que estava sendo perseguido

O condutor da caminhonete hilux que colidiu com cinco veículos agora pouco na Avenida Guaicurus, alegou que estava sendo perseguido por um desconhecido. O acidente aconteceu na frente da Energisa, quando o condutor bateu em uma Saveiro, atingiu uma Blazer, um Pálio, Logan e por último um Corsa.

Após a colisão, o autor fugiu do local. A equipe de reportagem do Jornal O Estado conversou com o advogado e ele afirmou que o homem é proprietário de uma conveniência, e quando saia do estabelecimento com o dinheiro do caixa, percebeu que estava sendo perseguido, momento em que tentou despistar o suspeito e ocasionou o acidente.

Segundo o advogado, o empresário abandonou o veículo e foi para a Unidade de Pronto Atendimento UPA do Tiradentes, e o dinheiro que estava dentro do veículo sumiu. Pelo menos dois carros tiveram perda total e a Polícia de Trânsito foi acionada.