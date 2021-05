Vídeo: homem é preso com mais de 1t de maconha escondida em móveis usados

João Paulo Beltrame, foi preso em flagrante neste final de semana, dirigindo um caminhão Ford 4000, com 1,2 tonelada de maconha escondida dentro de móveis usados na rodovia MS-386, no entre Amambai e Ponta Porã, interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações, a Equipe Rv desconfiou do motorista durante uma abordagem de rotina e encaminhou o homem e veículo até a BOpRv de Amambai. Na sequência, os policiais encontraram um fundo falso (mocó), debaixo da carga de mudança, vários tabletes de maconha. Além de uma geladeira rexeada de drogas, que estava lacrada com fita adesiva.

Aos policiais, o suspeito relatou que precisava trabalhar e foi contratado para transportar a mudança, negando ter conhecimento de drogas no veículo, porém, disse que receberia a quantia de R$ 3 mil pelo transporte. Que recebeu adiantado R$ 2 mil e receberia o restante quando retornasse em Ponta Porã.

Diante dos fatos foi feito o Exame de Corpo de Delito no autor e entregue na Delegacia de Policia Civil de Amambai. Acesse também: idoso é espancado por três ao sair para beber em bairro da Capital