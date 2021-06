Sidmar Alves de Oliveira, 36, foi morto a tiros no sábado (12), dentro do terminal rodoviário de Nova Alvorada do Sul, a aproximadamente 120 quilômetros de Campo Grande. A polícia segue atrás do suspeito, flagrado pelas câmeras de segurança.

Segundo informações, a vítima estava tendo um relacionamento com a ex-mulher do suspeito. Minutos antes dos disparos, os dois homens estavam conversando na rodoviária.