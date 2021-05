Vídeo: Hilux se choca violentamente com Ônix no Jardim Centro Oeste

um casal de jovens ficou preso em um veículo Onix Chevrolet após sofrerem um grave acidente, na noite desta sexta-feira (21), no cruzamento entre as ruas R. Benjamin Constant e a rua Monte Alegre, região do Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Segundo o vídeo de um internauta no facebook, as vítimas foram retiradas do veículo e aparentemente não se feriram gravemente, por conta dos airbag’s que foram acionados. Várias viaturas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros socorreram as vítimas.

Segundo informações eles estavam voltando do mercado, quando algum dos veículos invadiu a preferencial e provocou a colisão. Acesse também: Fique em casa neste final de semana, alerta secretário de saúde de MS