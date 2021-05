Vídeo: grávida faz ultrapassagem mal sucedida e capota veículo na BR-262

Uma grávida de 27 anos acabou capotando o veículo que conduzia após uma ultrapassagem mal sucedida. O acidente aconteceu no início da tarde deste sábado (15) na BR-262 na saída para Três Lagoas.

Segundo informações, a mulher estava na companhia de dois bombeiros que pegaram carona para vir até a Capital. A vítima que mora em Três Lagoas estava vindo a Campo Grande para visitar os pais quando aconteceu o acidente.

A condutora do veículo tentou fazer uma ultrapassagem em local indevido, e acabou perdendo o controle do veículo Suzuki Grand e capotou.

Apesar do susto, nenhum dos ocupantes do carro tiveram ferimentos graves. A mulher que está grávida de três meses recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao Hospital da Unimed. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)