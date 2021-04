Vídeo: Funcionários do curtume Qually Peles são vacinados contra a gripe

Cerca de 150 funcionários do curtume foram imunizados contra a gripe na manhã desta sexta-feira (16). A dose aplicada nos empregados foi a Fluarix Tetra que previne contra a H1N1, H3N2 e dois tipos de influenza D. A iniciativa surgiu da preocupação do empresário Jaime Valler com cada um de seus colaboradores.

Wagner Nascimento é eletricista industrial e acredita que a vacina da gripe chegou na hora certa, principalmente diante da pandemia do coronavírus, onde as incertezas não param de aparece.

“Acho importante estarmos imunizados, principalmente por conta dessa doença, se cada um fizesse sua parte não estava sim. Agora estou mais tranquilo”, revela o funcionário.

Ontem (15), os colaboradores do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul também receberam a vacina no próprio ambiente de trabalho.

“Todo ano tem que estar tomando. Ainda mais agora nessa pandemia que estamos passando. Quanto antes de vacinar, antes do inverno é melhor para ganhar anticorpos e ter prevenção”, aconselha a enfermeira Cristiane Cândida.

Confira o vídeo da reportagem: