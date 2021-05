Vídeo: Fiat Uno capota em acidente com caminhonete na Vila Planalto

Durante a neblina no início na noite desta quinta-feira (6), um carro de passeio Fiat Uno bateu com uma caminhonete Hilux no cruzamento entre a rua Doutor Bezerra Meneses com a rua Dom Pedro, no bairro Vila Planalto, próximo ao centro de Campo Grande.

Segundo informações, o Fiat Uno acabou capotando com o impacto do acidente, mas ninguém se feriu. Na sequência, o Corpo de Bombeiros e uma equipe da BPTRAN (Batalhão de Polícia de Trânsito) se deslocaram até o local para atender a ocorrência. Entretanto, não se sabe quem desrespeitou a sinalização e avançou na pista preferencial.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)