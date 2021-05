Vídeo: Ernesto nega falas anti-China e irrita presidente do colegiado na CPI da COVID19

O ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo negou, nesta terça-feira (18), à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado que tenha feito afirmações contra a China durante sua gestão . As negativas irritaram o presidente do colegiado, Omar Aziz (PSD-AM), que o orientou a não mentir em seu depoimento.

“Eu não lembro de nenhuma declaração que eu tenha feito em nenhum momento como anti-chinesa, deve determinados momentos em que como se sabe por notas oficiais, o Itamaraty, eu, por minha decisão, nos queixamos de comportamentos da embaixada da china ou embaixador da china em Brasília, mas não houve nenhuma declaração que se possa classificar como anti-chinesa.”

A resposta foi em uma pergunta do relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), sobre se as falas do ex-chanceler do Brasil contra o país asiático teria impactado nos atrasos de insumos chineses para as vacinas produzidas em solo brasileiro.

“Quero alertar que senhor está sob juramento de falar a verdade. Há pouco eu estava na outra sala e vossa excelência deu várias declarações anti-China e se indispôs por várias vezes com o embaixador chinês. O senhor escreveu um artigo, no Diário do Poder, esse artigo que vossa excelência chama de “comunavírus” e há pouco o senhor disse para o relator que não teve nenhuma declaração”, declarou Aziz.