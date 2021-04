Ativista de MS, Marcia Zen morre aos 56 anos; verório é no domingo

O velório acontece neste domingo

Aos 56 anos, Marcia Gomes de Moraes, morreu na tarde dessa sexta-feira (23), na Santa Casa de Campo Grande. Márcia Zen, como era conhecida, estava internada desde terça-feira (20), depois de ter tido um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A celebração de despedida acontece no domingo (25) em dois períodos de tempo.

A ativista tinha um trabalho reconhecido à frente de diversas ONG’s, atualmente estava na direção da MESCLA (Movimento de Estudo de Sexualidade, Cultura, Liberdade e Ativismo de Mato Grosso do Sul).

Ela foi empresária com os bares Rharus e Zen Bilhar, também foi ativista no movimento de AIDS e Direitos Humanos, pertenceu ao conselho municipal e estadual de saúde (Sesau), além de ter sido coordenadora do Fórum dos Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do MS.

Marcia ainda compôs a coordenação nacional da Articulação Nacional de Aids (Anaids). E disputou uma cadeira na Câmara dos Vereadores dentro do coletivo Bancada Cidadã, em 2020.

1° horário

Das 11:30h as 12:30h amigos e demais para o somente para o velório.

2° horário

Das 12:30h as 13:30h para os familiares (Velório e logo após o sepultamento.)

Local: MEMORIAL PARK

Rua Francisco dos anjos s/n

Bairro Vila Pioneiros