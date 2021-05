Vídeo: “Ele morreu pelas falsas amizades”, diz esposa no velório de MC Kevin

A advogada criminalista Deolane Bezerra, 33 anos, esposa de MC Kevin, morto aos 23 anos após queda do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro, no último domingo (16), desabafou sobre o falecimento do marido.

Ao lado do corpo do artista, que foi velado na manhã desta segunda-feira (18) na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, na zona norte de São Paulo, Deolane fez um discurso no qual sugeriu que Kevin morreu por conta de falsas amizades.

“Isso aqui é amizade. Ele está aqui hoje pelas amizades. Meu marido estava deitado comigo e teve que descer para pagar conta de hotel de gente que deveria ter ido embora para São Paulo. Ele se sentiu na obrigação de ser o paizão de todo mundo”, afirmou, em meio a lágrimas.

(Com informações Metrópoles)