Vídeo: depois do lockdown, movimento em Dourados volta intensamente

A manhã de segunda-feira (14) é de movimento intenso, filas gigantescas e aglomeração no centro de Dourados no primeiro dia útil após o lockdown. Uma publicação no instagram, mostra o que a cidade enfrentou durante o período de lockdown, que teve início no dia 6 de junho e acabou último sábado (12).

Ao som regravado ‘O dia em que a terra parou’, canção de Raul Seixas, o vídeo publicado pela comerciante e criadora de conteúdo digitais Shirley Duarte bombou nas redes sociais. O conteúdo mostra o período em que o comércio na cidade fechou as portar para conter as taxas de contaminações da Covid-19.

”fui na farmácia de bicicleta e vi tudo fechado, então comecei a filmar com o meu celular e depois associei com a música. Não imaginava o tamanho da repercussão, acredito que foi porque todos estão passando por esse momento difícil, com a covid em alta e os comerciantes tendo que fechar suas portas. Eu chorei fazendo o vídeo.”