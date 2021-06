Vídeo de jornalista irritada no ar viraliza e Globo investiga vazamento

A TV Globo abriu uma investigação para apurar o vazamento do vídeo da jornalista Christiane Pelajo, que aparece dando bronca na equipe por causa de problemas de áudio. Nas imagens, que são de abril de 2020, auge da pandemia, a apresentadora está visivelmente irritada e, em dado momento, chega a deixar o estúdio, sem paciência.

A gravação não chegou a ir ao ar, o que significa que seu vazamento, mais de um ano depois, configura uma quebra do código de ética da emissora, que proíbe a divulgação de informações internas da empresa. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do “Notícias da TV”, diretores e amigos de Pelajo classificaram o episódio como “tentativa de fritura” da apresentadora.

Está cada vez mais difícil trabalhar nesse lugar

De acordo com a publicação, a jornalista teria fama de “pavio curto”: já na estreia, em 2016, foi protagonista de uma discussão. Dessa vez, no vídeo vazado na última quarta (23), é possível ouvir a jornalista da GloboNews dizer: “Não tem áudio nenhum! Áudio nenhum! Eu tô em voo cego total! Ninguém fala nada comigo no ponto. Não tem condição, gente! Tá cada vez mais impossível trabalhar nesse lugar, sem brincadeira”.