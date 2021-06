Vídeo de homem que humilhou criança e teve a vida salva pelo menino choca web

O vídeo de um adolescente que foi humilhado no momento em que oferecia cachecol ao cliente de uma padaria e depois aparece salvando a vida do homem que rejeitou o produto sensibilizou internautas nesta segunda-feira (28). Nas imagens, é possível ver o homem jogando os lenços no chão e a criança catando, logo depois ele engasga e prontamente o menino vem e o socorre.

Pouca idade, muita responsabilidade, maturidade e sabedoria foi um dos grandes ensinamentos que o menino forneceu de graça. Após o ocorrido, o homem agradece a criança e os dois se abraçam. Assista na íntegra