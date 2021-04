Um acidente entre dois veículos de passeio na tarde desta quinta-feira (22) acabou destruindo o muro de uma residência no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. A colisão ocorreu no cruzamento da Av. Aracruz com a rua Marquês de Herval.

Conforme apurado pelo jornal O Estado Online, os dois condutores, um homem e uma senhora, foram encaminhados para a Santa Casa com diversos ferimentos.

Confira o vídeo: