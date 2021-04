Vídeo: Caminhão é apreendido com 11 toneladas de maconha

Apreensão realizada ontem (17) é a segunda maior do ano

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu um caminhão com 11.6 toneladas de drogas, na MS-290, no município de Iguatemi, a 417 km da Capital. O flagrante ocorreu por volta das 11h de sábado (17).

Antes de aprender a carga do caminhão, a polícia abordou um veículo Ford Fiesta preto, com placas de Araçatuba, São Paulo (SP). Dentro do carro, ocupado por um homem de 33 anos e uma mulher de 32, a equipe encontrou um rádio comunicador. O equipamento levantou suspeitas de que os dois envolvidos seriam batedores.

Em seguida, o DOF deu ordem de parada a um caminhão conduzido por um motorista de 43 anos. A carga de maconha estava escondida dentro de um carregamento de grama.

Com o flagrante, os ocupantes do veículo de passeio confessaram que eram os batedores da droga e ganhariam R$ 5 mil cada. O motorista do caminhão revelou que receberia R$ 35 mil e o caminhão, que já havia sido transferido para o nome dele.

Os três envolvidos foram autuados por tráfico de drogas e levados para a Defron (Delegacia Especializada em Repreensão aos Crimes de Fronteiras), em Dourados.

Confira o vídeo: