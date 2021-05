Vídeo: Bolsonaro pousa em Campo Grande e embarca a caminho de Terenos

A comitiva presidencial do presidente Jair Bolsonaro chegou em Campo Grande, por volta de 9h30 da manhã, desta sexta-feira (14), conforme o previsto. O avião pousou na Base Aérea de Campo Grande e ficou por poucos minutos, onde foi recepcionado pelas autoridades de Mato Grosso do Sul.

Na sequência, a comitiva entrou em dois helicópteros e seguiu para a entrega dos registros de terras no Assentamento Santa Mônica, dentro da zona rural de Terenos, a cerca de 50 quilômetros da Capital. O Jornal O Estado Online gravou o pouso e presenciou em torno de 15 simpatizantes do presidente que estavam em frente da base aérea.

Em torno da avenida Duque de Caxias, um forte policial foi montado com várias motos batedoras da Polícia Federal, Polícia Rodoviária, da GCM (Guarda civil Metropolitana) e da Polícia Militar. As autoridades fariam a escolta do Bolsonaro, caso ele resolvesse passear pela cidade. Porém isso não aconteceu, frustrando a população que não conseguiu ver o presidente.

A imprensa não pode entrar na Base Aérea, mas acompanhou tudo do lado de fora a movimentação da chegada do avião e a saída dos helicopteros em direção ao assentamento. Em breve mais atualizações. Acesse também: Capataz mata a esposa e tenta cometer suicídio em Mato Grosso do Sul

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)