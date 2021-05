Vídeo: Bolsonaro almoça tranquilamente em churrascaria de Terenos (MS)

Jair Bolsonaro veio a Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (14), para a entrega de títulos a famílias do assentamento Santa Mônica e terminou a viagem com uma parada para almoçar na Churrascaria Estrela do Sul, na rodovia BR 262, em Terenos – 30 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o estabelecimento, o presidente pediu o rodízio de carnes por volta de 12h40, não comeu sobremesa e ainda optou por pagar pela conta. Acesse também: MS já tem 48 prefeituras interessadas em programa de regularização de assentamentos.

Visita do presidente

Durante sua visita ao Mato Grosso do Sul, Bolsonaro criticou o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) chamando ele de “Perneta”. Bolsonaro ainda jogou indiretas aos governadores. Confira a notícia completa.