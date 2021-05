Vídeo: Artesanato é a vida de muita gente

“O Artesanato é um remédio maravilhoso para todas as idades. Artesanato é vida”, está e a fala de Beatriz Camilo. Ela trabalha com customização de peças em gesso com pérolas e strass. Apaixonada por artesanato conta que trabalha com peças em gesso cru que são envelhecidas com extrato de Nogueira, depois passa selador e a pintura e pôr fim realiza a customização com pérola e strass, finalizando as peças com verniz.

Temos muitos artesãos em Campo Grande e no Estado, mas é importante conhecermos o que acontece no restante do país. Bia é uma trabalhadora, arte é trabalhado. Moldar o bruto para fazer algo novo nascer dali é um trabalhar primoroso que merece também sua homenagem. Bia é de Vilhena, Rondônia. Acesse aqui para saber mais e veja abaixo o vídeo dela.