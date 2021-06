Vídeo: Homem importuna mulheres e é expulso a safanões de dentro do ônibus!

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi expulso por populares que estavam no ônibus da linha 085 nesta sexta-feira (18), em Campo Grande. De acordo com um dos passageiros, que entrou em contato com O Estado Online, o envolvido praticou homofobia com outras duas mulheres que estavam no transporte público.

O caso ocorreu nesta tarde quando o suspeito começou a importunar duas mulheres que trabalham na mesma empresa. De acordo com o passageiro, de 24 anos, que estava no ônibus e presenciou a cena, o homem passou a perguntar se as mulheres eram casadas.

“Depois de um tempo ele começou a falar que elas estavam se prevenindo para não serem mortas. Nisso, elas mudaram de lugar e foram sentar lá na frente porque ficaram incomodadas. Depois disso, o homem começou a chamar elas de lésbicas, sapatão”, relata.

Em seguida, o jovem foi até o motorista e contou o que estava acontecendo. Quando o ônibus chegou na Praça Ary Coelho, o motorista parou e outros dois passageiros expulsaram o envolvido.

A Polícia Militar foi acionada.

Confira o vídeo na íntegra: