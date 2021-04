Vídeo: Após quatro dias, depósito de reciclagem tem novo foco de incêndio

O Corpo de Bombeiros foi acionado e não houve novos estragos

No último sábado (10) um depósito de reciclagem foi completamente destruído pelo fogo, após um incêndio que começou na vegetação da BR-060, saída para Sidrolândia. No dia do ocorrido, várias viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local e depois de horas conseguiram controlar o fogo.

Hoje (14), quatro dias depois, os Bombeiros foram acionados para conter um novo foco de incêndio que retornou no meio dos escombros.

Segundo informações, o fogo não chegou a grandes proporções, e logo foi controlado para que um novo incêndio não fosse retomado.

Relembre – O fogo que atingiu o depósito começou na vegetação na beira da estrada e se alastrou até o depósito que guardava materiais recicláveis, queimam rapidamente.

Segundo o Corpo de Bombeiros para conter as chamas, foi necessário mais de 100 mi litros de água, 10 viaturas e 21 profissionais.

Sem nenhuma vítima, a estrutura do prédio ficou danificada e houve perda total dos materiais. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)