Vídeo: Anta cega é resgatada em fazenda e levada para o CRAS

O proprietário de uma fazenda acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA) de São Gabriel do Oeste para resgatar uma anta cega que estava andando na propriedade nesta terça-feira (04). O morador relatou que a anta apareceu no local por volta das 8h30 e estava colidindo com construções, árvores e outros objetos.

A equipe policial se deslocou até o local onde realizou o resgate do animal. A anta foi encaminhada para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital. O veterinário do CRAS, Lucas Cazatti, avaliou o estado de saúde e relatou que o animal estava bem nutrido e que a cegueira pode ser devido a um possível quadro de diabetes.

Mais exames serão realizados para diagnóstico do quadro de saúde do animal, que será solto na natureza após o tratamento.

Confira o vídeo na íntegra: