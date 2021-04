Vídeo: adolescente coloca fogo em escola e é apreendido

Após atear fogo em escola, um adolescente foi apreendido e encaminhado para uma clínica. O crime aconteceu no dia 4 de abril, mas só agora a Polícia Civil de Batayporã concluiu a investigação para apurar se o incêndio e furto ocorridos no colégio Estadual Jan Antonin Bata, foi criminalmente ou por acidente.

De acordo com a investigação criminal, principalmente com os Laudos da Perícia Criminal de Nova Andradina e testemunhas ouvidas, haviam indícios de que o incêndio ocorrido no prédio público teria sido criminoso, praticado por dois adolescentes infratores (17 e 12 anos).

Sendo assim, a Polícia Civil realizou a representação pela internação provisória do adolescente infrator, a qual contou com manifestação favorável do Ministério Público e acolhimento pelo Poder Judiciário. Segundo restou apurado, os dois adolescentes infratores ingressaram no local, subtraíram alguns computadores e, ainda, praticaram atos de vandalismo e, se não bastasse, posteriormente, atearam fogo no refeitório da repartição.

Razão pela qual, com a decretação da internação de um dos adolescentes infratores, efetuou-se o cumprimento, com apoio do SIG de Nova Andradina, e consequente encaminhamento dele a Delegacia de Polícia, local em que aguarda a disponibilização de vaga em UNEI.

Ainda, teria se recuperado um computador e monitor objeto da subtração, já na residência de um receptador, o qual não teria sido localizado, apenas o objeto foi apreendido e, posteriormente, será restituído ao Colégio Estadual e o individuo responderá por receptação dolosa.

A Polícia Civil de Batayporã e Nova Andradina conta com o apoio da população para identificação de suspeitos dos mais variados crimes, dentre eles, os patrimoniais e de tráfico de drogas, deixando o telefone de contato para eventuais denuncias anônimas (67) 3443-1268.