Por volta das 12h deste sábado (22), uma colisão frontal entre dois caminhões deixou duas vítimas fatais na BR-163, quilômetro 568, em Bandeirantes. Conforme informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma terceira vítima sofreu ferimentos graves.

Ainda não há informações da dinâmica do acidente. Equipes da PRF e CCR MS Vias no local e perícia acionada. Acesse também: Bandidos morrem na Capital após confronto com o Choque