VIDA: Grupo TEZ realiza II Campanha de Doação de Sangue “Maio Negro”

A Campanha “Maio Negro: Doe Sangue. Doe Vida” do Grupo TEZ (Trabalho Estudo Zumbi) já começou. Idealizado por Cássia Cilene Teixeira da Silva, a ação pretende motivar as pessoas a irem até o hemocentro para ajudar a salvar vidas. No ano passado mais de 100 pessoas fizeram a parte deles para ajudar. As datas do movimento são 11/05/2021 (terça-feira), 12/05/2021(quarta-feira) e 13/05/2021(quinta-feira). O horário é das 07h às 17h e aos sábados das 07h ao meio-dia, no Hemosul Fernando Corrêa da Costa, nº 1340.

É obrigatório o uso de máscara de proteção, apresentação obrigatória de documento oficial com foto e o doador de sangue deverá estar bem alimentado e hidratado.Pode doar pessoas de 18 a 69 anos. A idealizadora do evento explica como estimula a ação acontecer.

“Como professora de biologia, a motivação foi em sala de aula. Sempre divulguei a importância de doar sangue e a necessidade dos hemocentros de tê-lo sempre em fácil acesso para salvar vidas. Alertava também, aos meus alunos, que uma simples bolsa de sangue salva quatro vidas. A forma que eu conduzia as aulas para conseguir a adesão era reforçar que nada poderia substituir o sangue humano. Então, a pessoa que doa sangue literalmente está fazendo o bem. Doar é uma forma de estimular as pessoas a fazer o bem”, avalia Cássia

Para ela a vida é o bem mais precioso que podemos ter. “Quando nós conversamos sobre a necessidade da doação sanguínea devemos sempre nos colocar na condição de pessoas que poderão precisar de sangue a qualquer instante/momento e pontuando os casos COVID-19, os acidentes, casos oncológicos, transfusões, intervenções cirúrgicas e outras patologias/doenças”, elenca a idealizadora.

Objetivos

Os objetivos da Campanha Maio Negro: Doe Vida. Doe Sangue.”, são reduzir a demanda sanguínea em hospitais, bancos de sangue, postos de saúde, clínicas e outros; ampliar os estoques de sangue nos bancos de sangue/hemocentros; conscientizar e estimular a importância de doar sangue, além de estimular as pessoas a praticarem o bem.

Também fazem parte das metas da Campanha ações educativas de conscientização e movimentações para doar sangue amplamente estimuladas em prol da sociedade/comunidade/coletividade. Assim serão feitas palestras digitais /seminários digitais, divulgação e incentivo a doação nos locais de trabalho, promoção de agendamento/escala de trabalho, distribuição de materiais educativos (digitais) e divulgação em plataformas digitais.

Grupo TEZ

O Grupo TEZ (Trabalho Estudo Zumbi) é uma entidade do Movimento Negro, instituída em Mato Grosso do Sul sob a presidência de Bartolina Ramalho Catanante (Profa. Bartô). O grupo atua no combate à opressão e tem postura filosófica anti-racista, atendendo a todos cidadãos sul-mato-grossenses, cujo direitos constitucionais não são respeitados. O grupo tem uma trajetória de lutas e conquistas.

Trata-se de um grupo atento as questões sociais em sua amplitude, preconceitos, discriminação e acima de tudo afirmar qualidades de seus militantes históricos e mostrar que só por meio da organização social, das discussões, de leitura, e da reivindicação é que se conquista o que há de melhor, obtendo vida mais digna, humana e igualitária.

procedimentos de coleta (passo a passo).

Os procedimentos de coleta sanguínea é rápido e simples. Basta ir no Hemosul (Hemocentros) e fazer o cadastro. É necessário portar documento oficial com foto, estar bem alimentado, bem hidratado, estar saudável, não ter ingerido bebidas alcoólicas e ter o peso corporal acima de 50 quilos (51, 52,…).

Feito o cadastro, o doador passará por uma triagem com o objetivo de verificar/aferir o quadro de saúde, em seguida o doador será encaminhado a uma pequena entrevista médica sigilosa/confidencial, onde será verificada a compatibilidade para a doar o sangue. Depois será feita a coleta sanguínea de cerca 450 a 500ml e o mesmo passará por um processo de fracionamento dos elementos sanguíneos (Plaquetas, plasmas, hemácias e os leucócitos). Após a coleta sanguínea, o doador será encaminhado para um espaço de alimentação(cantina), no mesmo local (hemocentro).