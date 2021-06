Victor Rocha homenageia médica que assume enfrentamento à COVID-19

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) propôs uma Moção de Congratulação para a médica Rosana Leite de Melo que assume a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, no Ministério da Saúde. Ela foi nomeada nesta quinta-feira (17) e receberá a moção em nome da Câmara de Vereadores de Campo Grande.

Rosana Leite deixa a Direção da Presidência do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) assim como a Funsau (Fundação de Serviço de Saúde) depois de um ano e sete meses. É servidora federal desde 2003, em 2014 foi nomeada professora do curso de Medicina da UFMS foi também diretora da divisão de Desenvolvimento na Educação em Saúde do MEC (Ministério da Educação).

“Recebemos com alegria a notícia de que Rosana está indo para o Ministério da Saúde após um trabalho muito bem feito à frente do HRMS. Estamos há mais de um ano em uma crise de saúde grave e os profissionais da saúde precisam ser valorizados e reconhecidos. Desejamos que a doutora continue o trabalho excelente no combate à Covid-19”, afirma o vereador Victor Rocha.