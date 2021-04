Vestido de noiva de Pabllo Vittar é avaliado em mais de R$ 500 mil

A cantora surgiu na web com um vestido do estilista Ralph & Russo, avaliado em U$ 95.000 mil dólares, o equivalente à R$ 520 mil

No último sábado (24), circularam nas redes fotos do suposto casamento da cantora Pabllo Vittar. As imagens causaram alvoroço e dividiu os internautas, onde alguns acreditam que a cerimônia seria apenas a gravação de um videoclipe e outros que a drag queen realmente tenha celebrado sua união com um rapaz, que ainda não teve identidade revelada.

Agora, a própria estrela publicou alguns detalhes sobre seu look para seu casamento e voltou a ‘roubar a cena’.

Pabllo escolheu para a sua cerimônia matrimonial um vestido do estilista Ralph & Russo, avaliado em U$ 95.000 mil dólares, o equivalente à R$ 520.260.

A aliança de noivado, que também chamou atenção dos internautas, da grife Tiffany, avaliado em R$ 125 mil. Para a cerimônia, Pabllo surgiu com outras joias, que ainda não tiveram os valores revelados.

Nesta terça-feira (27), a drag queen revelou nas redes sociais que seu ‘casamento’ faz parte do lançamento de seu próximo single que será lançado dia 6 de maio.