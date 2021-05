Vereador Victor Rocha faz mais de 30 solicitações por melhorias em bairros

O vereador Victor Rocha (PP) enviou recentemente mais de 30 indicações à prefeitura de melhorias em bairros de Campo Grande. São pedidos que incluem limpeza, serviços de tapa-buraco, ronda policial, troca de iluminação, entre outros serviços públicos que impactam diretamente na rotina da população.

Entre os pedidos está a implantação de academia ao ar livre, com construção de uma quadra de vôlei e um campinho de futebol, na área localizada em frente à Escola Municipal Rachid Saldanha Derzi, no bairro Jardim Noroeste. O vereador também pediu a implantação de uma academia ao ar livre, no bairro Santa Emília.

À Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) o vereador solicitou a instalação de um posto policial para atendimento nos bairros Jardim Noroeste, Leon Denizart Conte e outros da Região Urbana do Prosa. Além de ronda policial no Loteamento Bela Laguna e no bairro Jardim Caiobá/Residencial Celina Jallad.

Victor Rocha solicitou ainda a troca das luminárias “amarelas” por luminárias de Led, e as apagadas/queimadas do Loteamento Bela Laguna e da Avenida Georges Chaia. Em termos de infraestrutura também está o pedido de implantação de boca de lobo, localizada na extensão da Rua Clevelândia no Jardim das Hortências/Jardim Aero Rancho e a viabilidade de revitalização e implantação de pintura de faixa de pedestre e faixa de rolamento no Bairro Núcleo Habitacional Buriti.

Foi solicitado o serviço de Tapa-Buracos nas seguintes ruas: dos Beckman, Delmiro Gouveia, Manoel Taveira, Felipe dos Santos Serradinho, todas no bairro Serradinho. Rua 14 de julho no Centro, Rua Dom Maria Vicente no Monte Castelo, rua Dr. Euler de Azevedo no bairro São Francisco e na rua Xororó no bairro Morada Verde. Também está o patrolamento e cascalhamento da Avenida Sete, na Vila Campo Grande e a implantação asfáltica na extensão da rua Poente no bairro Rancho Alegre 2.

No quesito trânsito está a instalação de redutores de velocidade nos dois sentidos da Avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no bairro Chácara Cachoeira, no residencial Celina Jallad, na Rua Joaquim César Neto, na Vila Margarida e na Rua Audite da Silva Pavão com a Avenida Tamandaré, na Vila Planalto.

Por fim, a prefeitura recebeu do vereador solicitações para limpeza do canteiro central e da calçada na região do cruzamento da Rua Rosa Ferreira Pedro com a rua Leão Zardo no Portal Caiobá, de terreno localizado entre as Ruas Capitão Airton Rebouças; Santa Bertilia e Engenheiro Edno Machado, no bairro Santa Emília, retirada dos entulhos que estão em volta do córrego, entre a Rua do Hipódromo com a Avenida Gabriel Spipe Calarge, no bairro Piratininga.

Inclui ainda a limpeza e retirada dos entulhos do terreno do Centro Comunitário do Jardim Anache e de terreno na Rua Maicuru, também no Jardim Anache. Retirada de entulhos localizados na Rua Alfenas esquina com a Rua Udinese, principalmente em cima da calçada no Bairro São Francisco e limpeza em toda a extensão do canteiro central das Avenidas 9 e 8 no Nova Campo Grande e da rua Francisco Pereira Coutinho no bairro Nova Lima.

Victor Rocha explica que em virtude da pandemia, tem recebido as demandas por suas mídias sociais. “Os pedidos de melhorias nos bairros podem ser encaminhados pelo facebook: https://www.facebook.com/drvictorrochavr .ou pelo instagram: @drvictor.rocha. Nosso objetivo é facilitar o acesso da população ao nosso mandato utilizando as mídias sociais para ser esse instrumento de aproximação”, finalizou.

Assessoria de Imprensa Vereador Victor Rocha