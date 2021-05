Vereador Tabosa reforça denúncia de moradores contra fechamento de posto no Nova Esperança

O vereador Marcos Tabosa (PDT) usou a tribuna da Câmara Municipal de Campo Grande para cobrar uma solução da prefeitura sobre o fechamento da unidade do bairro Nova Esperança. O posto deve ser fechado pelas péssimas condições estruturais e sanitárias da casa. A situação foi denunciada por moradores e o jornal O Estado Online mostrou a reclamação de quem vive no local.

O vereador cobrou uma solução já que os moradores vivem em uma situação de vulnerabilidade social. A comunidade denunciou ainda que as atividades do posto seriam transferidos para a unidade do Jockei Clube, que também está com a estrutura comprometida.

Segundo o informado pela assessoria do vereador, são atendidos aproximadamente 9 mil pessoas daquela região, que inclui os bairros Nhánhá, Piratininga, Parati e região. Os moradores afirmam que o encerramento do atendimento causaria prejuízo para quem vive na região.

Tabosa foi até o local para verificar as condições do posto e afirmou que são péssimas. Em seguida, usou a tribuna para pedir uma solução da prefeitura de Campo Grande para que alugasse outra casa na região com condições de atendimento ao público, mas que não fechasse a unidade até a nova estrutura entrar em funcionamento.

Após a denúncia, os vereadores da base do prefeito consultaram o secretário de Saúde que confirmou a intenção daquela pasta de mudança da unidade por conta das condições do prédio, mas garantiu que não encerraria as atividades da unidade até que uma nova casa fosse alugada para continuar o atendimento. (Com assessoria)