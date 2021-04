Vereador Tabosa e deputado Dagoberto Nogueira anunciam investimentos para Capital

O vereador Marcos Tabosa (PDT) articulou uma importante reunião na manhã desta quinta-feira (15), na Câmara Municipal com o deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT) para anunciar investimentos que já foram designados para a Capital de emendas parlamentares no Congresso Nacional, dentre eles a articulação que irá propiciar a reestruturação da Feira Central da cidade. Além de anunciar os investimentos, o deputado Dagoberto Nogueira colocou o seu mandato à disposição dos vereadores em projetos de interesse da capital.

Segundo Marcos Tabosa que organizou esta reunião com os vereadores, o momento foi pensado para que os parlamentares conhecessem de perto o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo deputado em prol da capital. “Nosso deputado é campeão em emendas parlamentares, tendo destinado mais de 22 milhões para capital no ano passado e este ano já está empenhando mais recursos para o município e nós estamos em cada canto desta cidade. Essa aproximação é de suma importância para apresentarmos as questões que precisam de melhorias e que visam cuidar melhor do povo campo-grandense”, ressalta.

Para o deputado Dagoberto Nogueira, o diálogo foi proveitoso e aproximou mais o mandato federal de quem atua diretamente nos bairros de Campo Grande. “Nosso mandato é de ação, andamos e dialogamos com todos os poderes, com a população, pois acreditamos que desta forma nossas emendas e projetos serão construídos em cima da realidade do nosso estado. O diálogo foi extremamente proveitoso e com certeza estou a disposição desta importante Casa de Leis para trabalharmos em conjunto pelo povo de nossa capital”, conclui.

Na oportunidade o parlamentar apresentou aos vereadores o resultado da articulação realizada para a reestruturação da Feira Central, que com emendas da bancada federal e do Governo do Estado, somará mais de R$ 20 milhões em recursos para investimento neste polo turístico, cultural e gastronômico da capital. O deputado Dagoberto Nogueira teve papel primordial neste processo para junção dos poderes em prol de melhorias para este empreendimento que gera emprego e renda para Campo Grande.

De acordo com o presidente da Casa de Leis vereador Carlão, a reunião foi muito proveitosa e importante. “Com certeza precisamos aproximar os poderes e trabalhar em conjunto pelo desenvolvimento da nossa Campo Grande”, disse.

Assessoria vereador Marcos Tabosa