Vereador pede inclusão de vigilantes na vacinação do grupo de risco

O vereador Marcos Tabosa (PDT) enviou ofício à Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), na última semana solicitando que inclua os vigilantes de Campo Grande no grupo prioritário de vacinação. O pedido é da inclusão veio do presidente do Seesvig-MS (Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança Privada de Campo Grande e Região), Celso Adriano Gomes da Rocha.

O vereador Tabosa, de imediato atendeu ao pedido do representante sindical e encaminhou aos órgãos competentes esta solicitação, por entender que, de fato, é urgente que tais profissionais sejam imunizados e que possam continuar atendendo a população com a segurança que o momento requer e seja mais um braço no combate ao Covid-19.

Segundo o presidente do Seesvig-MS, os vigilantes fazem parte das forças de segurança estabelecida constitucionalmente e não tem recebido a devida atenção neste momento de pandemia da Covid-19 pelas autoridades sanitárias que não incluíram a categoria no grupo de risco e por conta disso, muitos vigilantes perderam a vida nos últimos dias tanto em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e no Brasil.

Atuando frontalmente no atendimento às pessoas, sejam em agências bancárias, shoppings, no transporte de valores e em diversos locais onde desenvolvem sua profissão na defesa de vidas e patrimônios, os vigilantes ficam constantemente expostos ao vírus, muitas vezes sem a devida proteção necessária para sua proteção, causando muitas baixas na categoria e colocando em alerta seus representantes sindicais para a importância da imediata imunização.

Celso lembra ainda que em função da volta ao pagamento do auxílio emergencial pelo Governo Federal, as agências bancárias voltarão a ficar lotadas, tendo esses trabalhadores a função de transportar valores em espécies para pagamento, organizar filas e prestar informações ao cidadão em contato direto com possíveis infectados, por isso a necessidade de estarem vacinados.