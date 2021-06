“Velozes e Furiosos 9” traz sequências alucinantes e meta de reerguer bilheterias

O primeiro longa de ação lançado exclusivamente nos cinemas vem com a meta de reerguer bilheterias que, obviamente, despencaram com a pandemia. Por isso, a ‘escolha’ é a franquia que já faturou 5 bilhões de dólares até agora: “Velozes e Furiosos 9”. Com os motores acelerados ao máximo o blockboster traz família, resolução de problemas do passado, muita adrenalina com persiguições e a tentativa constante de superação com algo absurdo nos longas.

Desta vez (lá vem spoilers) há carro no espaço e imãs monstruosos arrastando e destruindo veículos. Estados Unidos e Canadá já estreiam a franquia nesta quinta-feira (24) e o Brasil vai na sequência. Há homenagens e volta dos mortos que marcaram a dentro e fora das telas.

Saindo das corridas ilegais para uma improvável equipe de espiões repleta de valores fraternais, o longa entrega o que promete atendendo as expectativas dos fãs que correm e vibra com Vin Diesel (Dom), Michelle Rodriguez (Letty) e cia desde 2001. Outro spoiler? The Rock e Jason Statham não estão no filme.

Os próximos lançamentos são desdobramentos de grandes franquias ou remakes. Vem por aí “Viúva Negra”, “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, da Marvel, o remake de “Space Jam”, como protagonista está o astro LeBron James, o spinoff de G.I. Joe: “Snake Eyes” e a sequência da DC Comics “Esquadrão Suicida”.